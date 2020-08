Cette année, la situation sanitaire l’exigeant, le traditionnel souper de la maison Saint-Paul n’aura pas lieu. L'événement constitue pourtant habituellement une rentrée d'argent nécessaire à cet établissement qui accueille et héberge des hommes en grandes difficultés sociales à Mons. "Mais qu’à cela ne tienne, en attendant l’édition 2021, notre ami Gérard Noirfalise s’associe à nous pour vous concocter une édition 2020 tout à fait exceptionnelle", se motivent le directeur Patrick Marlière et la coordinatrice Lucie Mahieu

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 14 à 19h, il sera ainsi possible de découvrir pas moins de 65 peintures à la gouaches représentant de jolis sites de Mons que Gérard Noirfalise a réalisées tout au long du confinement. "Si leur cœur vous en dit, vous pourrez même en emporter. De jolies cartes postales en reprennent quelques-unes seront également à votre disposition. Venez nombreux, elles valent vraiment le coup d’œil et les expositions des œuvres de Gérard ne si pas si courantes…"

Pour accompagner l'exposition, un bar et une petite restauration agrémenteront la visite. "Mais surtout, avec Théo, notre traiteur habituel pour le souper de septembre, nous nous mettons au goût du jour en prévoyant un « take away ». Et donc, sur commande, vous pourrez quitter l’exposition avec votre menu pour le soir et même le vin, si vous voulez. Passez commande, organisez votre bulle comme vous l’auriez fait en soupant chez nous et prenez du bon temps comme on le fait ensemble."