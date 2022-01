Voilà plus de six ans que la zone de police Mons-Quévy a aménagé son commissariat central situé le long du boulevard Sainctelette, dans la Cité du Doudou. Mais elle se sent à l’étroit. La zone s’apprête donc à racheter pour un montant d’environ 700.000 euros un bâtiment de Toit&Moi situé à la rue Fernand Maréchal.