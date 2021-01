La réouverture des magasins non-essentiels n'a pas été de tout repos aux Grands Prés. Le problème le plus compliqué à gérer au centre commercial? Les clients qui viennent à plusieurs pour faire leur shopping. Un phénomène rendu plus aigu encore par la proximité avec la frontière française.

"Beaucoup de nos visiteurs pensent que cette mesure, détaillée dans l’arrêté ministériel du 28/10/2020, s’applique seulement à l’entrée des magasins. Or, elle s’applique également dès l’entrée du centre commercial", explique Thomas Cornil, directeur du centre commercial. "Depuis plusieurs semaines, notre équipe de sécurité tente de faire respecter l’arrêté, mais cela occasionne beaucoup de problèmes aux entrées : menaces, insultes, énervements … Les clients pensent que nous allons trop loin alors que nous essayons simplement de faire respecter la loi et de nous conformer aux demandes des autorités. À Mons, le problème est d’autant plus grand que de nombreux Français passent la frontière pour effectuer leur shopping. Or en France, cette mesure restrictive n’existe pas. Ils sont donc surpris."

Pour le premier jour des soldes, le directeur du centre commercial tire donc la sonnette d'alarme. Il espère que chacun sera responsable et respectueux. L'enjeu est de taille, sur le plan sanitaire évidemment, mais aussi pour les Grands Prés, leurs magasins, leurs employés et leurs clients: le risque de fermeture est bien réel si la police constate que les règles ne sont pas respectées.

"Le respect de cette mesure est primordial pour que tout puisse se passer sans problème durant cette première semaine de janvier. En effet, demander aux visiteurs de ne pas rentrer ensemble, leur expliquer qu’il s’agit d’une mesure fédérale, que nous risquons la fermeture pour le non-respect de celle-ci… C'est extrêmement chronophage. Il faut voir notre appel comme un geste solidaire vis-à-vis des magasins, des employés et des autres clients ; pas du tout comme un abus d’autorité ou une demande fantaisiste."

La situation n'est pas simple, mais Thomas Cornil à des conseils avisés pour ceux qui veulent éviter les files. "L’équilibre entre les envies des magasins qui doivent écouler leur marchandise, les clients qui demandent plus de contrôles, ceux qui trouvent les mesures disproportionnées et les recommandations des autorités est un véritable casse-tête. Le fait que les soldes commencent un lundi, jour de rentrée scolaire, va nous aider à limiter les risques. Néanmoins, on s’attend à une journée chargée ! Je donnerais donc un petit conseil : si vous désirez gagner un peu de temps, venez après 17h30 - nous sommes ouverts jusque 20h - ou un peu plus tard dans la semaine. Les bonnes affaires seront toujours là, mais les files d’attente seront moindres", conclut le directeur du centre commercial.