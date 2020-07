Elles bénéficient du soutien de la Commission belge francophone et germanophone pour l'Unesco.

Deux expositions consacrées à l'écologiste français Yann Arthus-Bertrand seront présentées du 4 juillet au 25 octobre dans le parc du Beffroi et la salle Saint-Georges à Mons. Ces expositions interrogent l'héritage que nous laissons à nos enfants. Les deux projets retracent le parcours du photographe, reporter et écologiste français qui met en images depuis quatre décennies la beauté et la fragilité de la Terre. Les deux expositions organisées par le Pôle muséal de Mons soulignent les grandes transformations que subissent notre planète et ses occupants et donnent un aperçu de l'héritage transmis aux générations futures.

Le site du Beffroi de Mons et de son parc propose une centaine des plus belles photos de "La Terre vue du ciel", livre d'Arthus-Bertrand paru en 1999 dont les photos ont été vues par quelque 200 millions de personnes dans le monde.

La salle Saint-Georges, sur la Grand-Place de Mons, accueille une sélection de travaux du photographe de 1981 à nos jours, y compris les moins connus, tels que les premiers clichés de lions, les portraits de quidams pour l'hebdomadaire français L'Express, et ses initiatives pour défendre le monde agricole en France, en Argentine ou au Royaume-Uni.

L'exposition bénéficie du soutien de la Commission belge francophone et germanophone pour l'Unesco. L'institution internationale a soutenu le travail de Yann Arthus-Bertrand depuis ses débuts. Mons et sa région possèdent plusieurs éléments et sites patrimoniaux reconnus au patrimoine matériel et immatériel de l'humanité par l'Unesco, notamment le Beffroi, les Minières néolithiques de silex de Spiennes, le Grand-Hornu (2012), la Ducasse rituelle de Mons. (www.visitmons.be).