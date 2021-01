La ministre wallonne de la santé, Christie Morreale (PS), a annoncé le plan de vaccination pour la Wallonie ce jeudi. Si, dans un premier temps, seuls deux "centres majeurs" de vaccination ont été désignés (Ronquières et Bierset), sept autres ouvriront leurs portes pour la seconde phase de la campagne. Dont un à Mons.

C'est le CHU Ambroise Paré qui se chargera de coordonner ce centre de vaccination montois. Selon toute vraisemblance, celui-ci devrait s'installer dans les locaux du stade Tondreau, là où se situe déjà le centre de testing même si la Ville de Mons n'a pas encore reçu de demande officielle d'occupation d'espace. Le Lotto Mons Expo s'était porté candidat mais la proximité du stade avec l'hôpital a penché dans la balance de l'autre option.



Toutefois, une évolution de la situation n'est pas impossible. Selon le type de vaccin qui sera disponible à ce moment-là (nécessitant un frigo puissant ou non) et selon la main d'oeuvre médicale à disposition, des aménagements pourraient être effectués afin d'accueillir un plus grand nombre de personnes.

Quoi qu'il en soit, cette seconde phase de vaccination qui concerne le stade Tondreau commencera courant mars avec les publics de 65 ans et plus, les plus de 45 ans (jusque 65 ans) qui souffrent de maladies chroniques ou à risque au niveau santé ainsi que certaines fonctions dites "essentielles" socialement ou économiquement qui restent encore à déterminer sur proposition de la taskforce vaccination.

On estime le nombre de personnes concernées à environ 1 million de personnes en Wallonie. Elle continuera ensuite, en principe, dès le mois de mai avec le reste de la population wallonne (environ 1,5 million de personnes) qui sera également phasée afin de garantir une fluidité, une sécurité mais également un suivi continu et permanent de la vaccination.

Les citoyens recevront une convocation et une procédure de rendez-vous dans un centre de vaccination à proximité de leur domicile, rendez-vous qu’ils devront confirmer et éventuellement pourront modifier. L’accès aux centres de vaccination se fera exclusivement sur rendez-vous.