C’est un événement d’envergure que la ville de Mons préparera dans les prochains mois. Le 11 janvier prochain, le théâtre royal de Mons accueillera en effet la cérémonie des étoiles du guide Michelin Benelux, événement gastronomique et touristique de renommée internationale. Jusqu’à présent, l’événement était organisé à Gand.

Chaque année, l’annonce des nouvelles étoiles du Guide Michelin draine des centaines de professionnels issus du milieu de la gastronomie, de l’hébergement ainsi que des médias venus de toute l’Europe. Pour la première fois, alors que cet événement se tenait en Flandre, c’est à Mons que sera donc divulguée la liste complète des restaurants sélectionnés par les inspecteurs du Guide Michelin et distingués d’une ou plusieurs étoiles dans tout le Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg), d’un Bib Gourmand ou d’une assiette Michelin pour l’année 2021.

"C’est un grand privilège pour notre Ville d’avoir été choisie par le prestigieux Guide Michelin pour accueillir cet événement de très grande ampleur, au rayonnement international", annonce le Bourgmestre Nicolas Martin. "Cela positionne un peu plus Mons sur la carte belge et celle du monde. Un tel rendez-vous draine d’importantes retombées positives pour une Ville. Cette décision intervient à la suite de contacts que nous avons entrepris et qui devraient marquer le début d’une collaboration fructueuse avec Michelin."

À ce stade cependant, il est impossible de préjuger de l’évolution de la situation sanitaire. La cérémonie sera aussi bien physique et numérique. Pour rappel, le Guide Michelin, souvent surnommé Guide rouge, est un livre sous forme d'annuaire et guide gastronomique hôtelier et touristique lancé au début du XXe siècle par la société des pneumatiques Michelin.

Le guide sélectionne chaque année, selon ses critères, les hôtels, les restaurants et les localités proposant le gîte et le couvert, sur lesquels il donne des renseignements et des appréciations. C'est l'un des plus anciens, des plus réputés et des plus célèbres guides gastronomiques du monde. La confiance accordée par le guide Michelin pourrait encore déboucher sur l’organisation d’autres événements, orientés vers le grand public, durant le reste de l’année.