Acheter des cellules vides en centre-ville, stop ou encore? La question a été longuement débattue au dernier conseil communal sur un clivage gauche-droite on ne peut plus limpide.

Pour le collège PS-Ecolo, on le sait, la redynamisation du quartier de la gare est l'une des grandes priorités. L'un des leviers activés consiste à acheter des cellules vides pour y installer des ateliers de créateurs. Une façon de ramener de la vie dans une artère particulièrement triste du centre-ville où les rideaux baissés donnent la réplique aux vitrines abandonnées. Le collège entend ainsi rendre l'axe de la gare plus attractif aux yeux des investisseurs.

Du côté de Mons en Mieux toutefois, la stratégie laisse perplexe. Pour Georges-Louis Bouchez, il y aurait d'autres mesures à prendre pour stimuler l'activité économique et l'emploi plutôt que de dépenser l'argent public pour acheter des bâtiments tous azimuts. D'autant plus, ajoute le libéral, que la dette wallonne atteint des sommets abyssaux et que la Ville de Mons ne pourra pas toujours compter sur la tutelle pour maintenir ses finances à flot.

Par ailleurs, le conseiller d'opposition doute de l'efficacité de la stratégie d'impulsion du collège. "Quand on nous dit qu'il y a eu 800.000 visiteurs dans le piétonnier pour les fêtes de fin d'année, et que les Grands Prés, plus grand centre commercial de Wallonie, en ont enregistré 700.000, on se dit qu'il doit y avoir un problème de comptage", raille Georges-Louis Bouchez. La majorité assure pourtant que les visiteurs du piétonnier sont recensés par des caméras intelligentes et uniques en leur genre, mises au point par un centre de recherche de l'UMons. "On nous envie cette technologie", réplique le bourgmestre Nicolas Martin.

Enfin, le chef de Mons en Mieux voit un effet pervers dans la stratégie d'impulsion du collège, voire même une volonté inavouée d'avoir la mainmise sur le centre-ville. "La majorité veut tout posséder, au point de devenir incontournable. Aujourd'hui, si on veut lancer une activité à Mons, il faut inévitablement passer par le collège. C'est Peppone! Il y en a même qui me disent être d'accord avec Mons en Mieux, mais ils ont peur de froisser la majorité. Or, ce n'est pas le rôle du collège de concurrencer le secteur privé. D'autant plus qu'il le fait avec l'argent des citoyens, y compris celui des électeurs de Mons en Mieux. Avec le PS aujourd'hui, le clientélisme économique a remplacé le clientélisme social."

Concurrencer le privé? Le bourgmestre s'en défend. "S'il y a un projet pour un bâtiment que nous souhaitons acquérir, nous nous retirerons. Pour autant que le projet soit de qualité", explique Nicolas Martin. Le bourgmestre ajoute que l'objectif n'est pas de jouer les grands propriétaires sur le long terme. L'idée est de donner une impulsion pour ramener les investisseurs. Les acquisitions d'aujourd'hui pourraient ainsi être revendues demain, quand les objectifs de redynamisation seront atteints. Et pour Marc Darville, chef de groupe PS, la stratégie porte ses fruits. En témoignent les couleurs retrouvées par le piétonnier. Au-delà des comptages contestés, le conseiller rappelle ainsi qu'une étude récente de l'AMCV, largement relayée dans la presse, pointait Mons comme championne wallonne de la réduction des cellules vides. Preuve selon le socialiste que les pouvoirs publics ne doivent pas toujours rester en retrait des lois du marché.

Lundi soir, lors du conseil communal, chacun est resté campé sur ses positions, sans grande surprise. Mais le débat ne manquera pas de se réinviter. Le collège entend en effet continuer sa politique d'acquisitions. Après le piétonnier, les efforts sont concentrés sur l'axe de la gare où cinq cellules ont déjà été achetées. Au total, une douzaine pourrait passer dans les mains de la Ville. Et le collège entend appliquer la même stratégie dans la rue d'Havré en installant des artistes locaux et des étudiants d'Arts2 dans une demi-douzaine de cellules.