Après des mois particulièrement difficiles et un mois de juillet extrêmement décevant, les commerçants installés au cœur du centre commercial des Grands Prés peuvent à nouveau souffler un peu et sortir la tête de l’eau. En effet, les mois d’août et de septembre ont attiré davantage de monde, laissant présager un mieux.

"Après un mois de juillet assez décevant et le report des soldes, nous sommes heureux de retrouver une certaine stabilité dans nos fréquentations", constate Thomas Cornil, le directeur du centre commercial des Grands Prés à Mons. En effet, les mois d’août et de septembre sont dans une tendance fort comparable à celle de 2019 en termes de fréquentation et un rythme de croisière qui dépasse le demi-million de visiteurs mensuels.

Preuve que les clients retrouvent la confiance, même si les chiffres de contamination au covid-19 restent surveillés de près et que le virus circule toujours. "Malgré les mesures de distanciation, le port du masque obligatoire et les restrictions de ces derniers mois, les habitudes d’achat et de consommation n’ont pas été totalement bouleversées."

Et de poursuivre : « C’est un vrai plaisir de voir que nos clients sont de retour. C’est de bon augure pour ce dernier trimestre qui arrive et qui, évidemment, est le plus important pour nos commerçants. » Pour continuer à séduire, les Grands Prés peuvent compter sur l’espace "food court", avec des restaurants qui fonctionnent très bien le midi et en fermeture. Des pics de fréquentation sont également constatés le mercredi après-midi et le samedi à 15 heures.

"On revient dans un schéma de fréquentation plus traditionnel et prévisible", selon le directeur du site. Pour poursuivre sur cette lancée et célébrer le week-end du client, le centre commercial (excepté l’hypermarché Carrefour) et Ikea ouvriront leurs portes pour une ouverture dominicale ce 4 octobre, entre 10 heures et 18 heures. Des défilés de mode seront par ailleurs organisés à 15 heures et 16h30 en collaboration avec les magasins du centre et David Jeanmotte.