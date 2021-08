De la réflexion, du calme, de la précision et surtout énormément de concentration,… Les qualités requises pour être un bon joueur de billard sont nombreuses et pourtant, la discipline ne jouit que de très peu de médiatisation. Dans la région de Mons pourtant, certains joueurs accumulent les victoires et se préparent à affronter les meilleurs adversaires du pays.

"Nous sommes vice-champion et cette année, on vise clairement le titre !" annonce d’emblée Eddy Demaret, joueur. "On espère aussi que davantage de joueurs de l’équipe B termineront dans le top 10, ce qui nous permettra d’augmenter nos chances d’affronter de très bons joueurs par la suite." L’équipe A a vu le jour en 2011 et, en dix ans, a terminé huit fois championne de la vision 1.