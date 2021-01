Contact. C'est presque devenu un vilain mot depuis que les règles sanitaires sont de vigueur. Les contacts pourtant, c'est essentiel pour un business club comme le BNI de Mons. Habituellement, sa trentaine de membres se réunit chaque semaine pour partager ses expériences, s'échanger des recommandations et finalement, dynamiser l'activité de chacun. Avec le confinement, il a donc fallu se réinventer.

"Nous avions l'habitude de nous réunir toutes les semaines à la Capitainerie. Nous sommes passés aux réunions par Zoom. C'est moins convivial évidemment, mais nous sommes assez structurés et cela reste productif", explique Sélim Mouslim, porte-parole du BNI de Mons. "Le président anime les réunions et chaque participant présente son business en 45 secondes. C'est un peu plus compliqué pour trouver des invités, car ils préfèrent le présentiel pour pouvoir réseauter avant ou après la réunion. Mais nous en avons encore et le club continue à bien fonctionner."

Quelques chiffres pour illustrer le propos. Du 1er avril au 31 décembre 2020, le BNI de Mons a enregistré 961 recommandations. C'est moins que les 1541 sur la même période en 2019. Mais sur les dix derniers mois, le club totalise 3,6 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé grâce aux recommandations d'un membre, contre 2,5 millions d'euros sur la même période en 2019.

Les affaires tournent au BNI. Mieux, ses membres se serrent les coudes pour tenir le coup. "Certains secteurs d'activité ont été plus touchés que d'autres, mais nous essayons de nous soutenir pour garder le moral et trouver des solutions", poursuit Sélim Mouslim. "Nous avons par exemple une photographe qui était à l'arrêt, car elle n'avait plus de mariages ni de reportages en entreprise. Elle a eu l'idée de montrer la vie dans un hôpital pendant la pandémie. Nous avions un membre qui connaissait quelqu'un à Ambroise-Paré et qui a pu établir un contact. Il y a eu dans la foulée un photoreportage, gratuit, que nous avons massivement relayé sur nos réseaux sociaux et de fil en aiguille, ça a intéressé des personnes qui ont contacté notre photographe pour du travail."

Quand ce ne sont pas les contacts qui jouent, ce sont les membres eux-mêmes qui s'entraident. "Nous avons un membre qui est traiteur. Pour lui évidemment, c'est une période très compliquée. Entre les deux confinements, quand nous avons pu nous réunir en présentiel, nous l'avons fait dans sa salle. Pour les fêtes de fin d'année, beaucoup ont également fait appel à ses services."

Même virtuels, les contacts restent essentiels pour les membres du business club qui parvient à s'affranchir des contraintes sanitaires pour poursuivre ses activités. "Recruter de nouveaux membres se faisait généralement en tête à tête, mais nous continuons à le faire en ligne et nous avons toujours des recommandations. Pour les autres activités, il faut se montrer créatif. Généralement, pour notre dernière réunion de décembre, nous avions l'habitude de prendre un petit-déjeuner plus copieux et de nous échanger des cadeaux. Cette année, nous avions tous pris la veille un colis que notre traiteur nous avait préparé. Le matin de la réunion, nous avons enfilé notre pull de Noël et nous avons déjeuné tous ensemble, en ligne. Ce n'était pas une heure de réunion traditionnelle, il n'y avait pas d'invités. Mais nous avions des anciens membres et nous nous sommes échangés des promesses d'activité à réaliser dès que les conditions le permettront."

Comme beaucoup d'autres, les entrepreneurs de la Cité du Doudou les attendent, ces temps meilleurs. D'ici là, les membres du BNI gardent le moral. Comme d'habitude, ils s'échangent contacts et recommandations. Mais ils font preuve aussi d'originalité et de solidarité. Et par temps de crise, ça compte beaucoup.