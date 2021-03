Le projet immobilier a suscité de nombreuses réactions.

C'est un projet d'envergure qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Et c'est loin d'être fini. Belfius compte remplacer son siège situé à l’angle de la place des Chasseurs et de l’avenue Jean d’Avesnes à Mons. La demande de permis déposée en septembre a soulevé un vent de contestation si bien que le promoteur a annonçait qu'il allait introduire des plans modificatifs. Et ça ne saurait tarder.

"Nous sommes en train de regarder avec les architectes ce que nous pouvons faire. Les nouveaux plans devraient être déposés d'ici deux ou trois semaines", nous confie Francky Tolpe, directeur opérationnel de Belfius Immo.