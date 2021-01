Bon nombre de citoyens sont inquiets. Le projet a d'ailleurs fait l'objet d'une interpellation citoyenne au conseil communal.

Voilà quelques mois déjà que Belfius a annoncé son intention de remplacer son bâtiment situé avenue Jean d'Avesnes par une nouvelle agence, l'une des plus grandes de Wallonie. Une demande de permis a été déposée, elle a fait l'objet d'une enquête publique en septembre.

Depuis, un vent de contestation souffle sur la Cité du Doudou. Bon nombre de citoyens nourrissent des inquiétudes sur ce projet, et plus particulièrement sur son ampleur. Le nouveau bâtiment qui doit être construit s'étendrait sur 12.000 m2 et s'élèverait sur sept niveaux. En plus d'une agence bancaire, il comprendrait 93 logements, une crèche et un parking sous-terrain de 115 places.

Le projet a fait l'objet d'une interpellation citoyenne lors du dernier conseil communal. Valérie Dupont a expliqué qu'elle portait la voix d'une centaine de Montois opposés à cette nouvelle agence, pas par principe ou conservatisme, mais pour des raisons spécifiques au projet. "Le bâtiment dépasserait de 10 à 15 mètres les maisons mitoyennes et s'écarterait des hauteurs maximales prévues par le guide communal de l'urbanisme intramuros, sans que cela soit justifié autrement que par la rentabilité financière", a relevé la citoyenne montoise. "Ces gabarits vont entrainer des nuisances inadmissibles, une sensation d'écrasement pour les passants et les riverains, ainsi qu'un ombrage constant des jardins d'une dizaine de familles."