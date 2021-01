Et de deux ! Ouvert en septembre dernier – et fermé près d’un mois et demi, confinement oblige – le magasin Casa Nostra, situé rue des Viaducs à Mons, accueille depuis déjà quelques jours sa deuxième exposition photo. Après avoir mis en valeur les œuvres en canettes du Montois Alfredo Longo, c’est avec un artiste Fleurusien qu’une collaboration a été nouée.

Le nom de Ben Vanderick ne vous dit peut-être rien… Et pourtant ! Grâce à ses toiles en noir et blanc, ce dernier a séduit le cœur de nombreuses stars (citons Elton John, Eden Hazard, Marouane Fellaini ou encore Rafael Nadal) grâce à une technique développée en autodidacte, pouvant être qualifiée d’hyper-pointillisme. Une technique qui a aussi séduit Vincent Flamminio et Jasmine Ars, les deux architectes à la tête de la Casa Nostra.