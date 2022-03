L'e-commerce et la distribution de colis explosent et le phénomène s'est accentué avec la crise sanitaire. Mais il n'est pas toujours évident de récupérer son colis, celui-ci pouvant être déposé dans des points-relais parfois éloigné de son domicile ou aux heures d'ouverture ne cadrant pas avec ses horaires de travail. Pour faciliter la réception et l'envoi de colis, le Collège communal de la Ville de Mons a souhaité installer des distributeurs dans le centre-ville de Mons et a pour cela marqué un accord de principe pour la mise en place d'une concession domaniale.

Au début de cette année, BPost y a répondu en envoyant la candidature à l'administration communale. Selon le Collège PS-Ecolo, "celle-ci répond parfaitement aux obligations qui étaient imposées par l'avis de publication." BPost ayant été la seule société de services postaux à avoir candidaté, une convention a été rédigée et soumise au vote du conseil communal pour approbation.

Ces distributeurs de colis seront installés en cinq endroits: rue du Rivage, rue Saudart, rue du Gouvernement (le long du bâtiment de la Province), la rue des Caches et la rue des Sars. La localisation précise doit encore être arrêtée lors de la signature de la convention entre les deux parties. La convention sera conclue pour une durée de quatre ans à partir de la date de signature et sera reconductible pour trois ans. Les frais d'entretien et de réparation seront pris en charge.

Si l'expérience est concluante, il pourra être envisagé d'étendre ce service, mais le nombre d'emplacements concédés en centre-ville n'excédera pas les dix. Du côté de l'opposition Mons en Mieux, on a émis la crainte de voir ce service concurrencer les commerçants qui ont développé une activité de point-relais. "Il n'y aura pas d'effet concurrence, ce sera plutôt une offre complémentaire", a estimé pour sa part le bourgmestre Nicolas Martin.

La convention adoptée par le conseil communal, ne reste plus qu'à la signer entre BPost et la Ville avant de voir débarquer ces boîtes à colis.