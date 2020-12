1. Admirer les oeuvres de Roy Lichtenstein

C'est parti pour deux semaines de congés pour les plus chanceux d'entre vous. Toutefois, s'occuper en cette période risque d'être compliqué. Pas de cinéma, pas de spectacle, pas d'événement sportif accessible au public, pas de concert, pas de marché de Noël, pas de plaine de jeux, pas de parc d'attraction... Il ne sera pas simple d'animer les enfants ou de passer du temps en famille (dans sa bulle) durant ces vacances d'hiver. C'est pourquoi nous vous avons concocté dix idées d'activités à faire dans la région de Mons-Borinage.

L'expo majeure de cette saison au musée des Beaux-Arts de Mons (BAM), c'est sans conteste celle qui est à découvrir depuis le 5 décembre : Roy Lichtenstein, "Visions multiples". Pour la toute première fois en Belgique, les oeuvres de celui qui est considéré comme l'un des plus grands maîtres du Pop Art sont proposées au public. Il faut bien évidemment réserver pour cette expo qui reste accessible jusqu'au 18 avril 2021.

2. S'émerveiller dans le centre-ville de Mons

Du 4 décembre au 3 janvier, c'est tout le centre-ville de la Cité du Doudou qui s'est paré de ses habits de lumière. Décorations thématiques, illuminations, mosaïcultures et autres éléments féeriques ont pris leurs quartiers à la place de l'habituel village d'artisans tandis que la place du Marché aux Herbes et les rues voisines sont également décorées. Par ailleurs, tous les autres villages du Grand Mons ont eux aussi été mis en lumière.

© Ville de Mons

3. Visiter les nombreux musées

Il n'y a pas que le BAM à découvrir. Tous les autres musées montois mais également tous les autres de la région sont ouverts. Il suffit de réserver pour s'y rendre avec sa "bulle". Les portes des musées s'ouvriront alors à vous d'une manière unique. Vu les jauges à respecter, les visiteurs se retrouvent presque tout seul dans les différentes salles. Il faut en profiter !

4. Se promener dans les terrils

Prenez vos bottes en caoutchouc et préparez vous à un peu d'escalade. Les nombreux terrils de la région du Borinage (le Crachet à Frameries, le terril Saint-Antoine à Dour, l'Héribus à Cuesmes, etc.) sont truffés de petits sentiers, souvent balisés, à découvrir. Une fois arrivés au sommet, vous pourrez alors admirer la région d'une manière unique.

5. Découvrir des petits marchés locaux

Chaque jour, les maraîchers sont de sortie dans les différents villages de la région. Pour trouver des produits locaux et consommer des aliments de qualité, il suffit de consulter la liste de marchés sur les sites internets des communes concernées.

© Ville de Mons

6. Participer à une marche de Noël

A défaut de marché de Noël, il reste de marches de Noël. Une petite balade fléchée est par exemple organisée à Montignies-sur-Roc (Honnelles). Une promenade sous forme de jeu de piste est proposée jusqu'au 31 décembre par l'ASBL la Goutrielle. Un parcours de 6 kilomètres au départ de la rue Goutrielle a été dessinné pour petits et grands. "Suivez la piste faite d'énigmes et de jeux pour mener une enquête magique."

7. Perfectionner sa nage à la piscine

La piscine Lago de Mons, la piscine de Saint-Ghislain ainsi que la piscine de Quaregnon sont ouvertes. En réservant, il est possible d'aller piquer une tête et surtout de faire un peu de sport en faisant quelques longueurs. Attention, seul le bassin sportif est accessible au Lago.

8. Faire du vélo dans les bois

De nombreux itinéraires de promenade à vélo existent dans la région. Il est facile de se balader le long du canal par exemple. Les plus téméraires pourront tester un parcours plus compliqué dans le bois de Ghlin-Baudour, le bois de Colfontaine ou au Mont Panisel.

© Benoit Bouchez

9. Se laisser tenter par "Noël au Grand Hornu"

Cette année encore, l’équipe culturelle du Mac's a concocté un programme riche, divertissant et ludique. Les 23, 27 et 30 décembre 2020 ainsi que le 3 janvier 2021, des journées spéciales sont organisées sur le site du Grand Hornu. Dès 14 heures : des histoires, contes et fantaisies pour se laisser emporter par la voix de la conteuse Magali Mineur au sein de l'exposition No Room for Regrets. Cette même expo rétrospective de Johan Muyle, l’un des artistes belges les plus importants de sa génération, est aussi ouverte aux adultes.

10. Partir à la découverte du parc naturel des Hauts-Pays

Les promenades constituent l’une des principales activités touristiques du Parc naturel des Hauts-Pays. Il est vrai que la qualité et la variété des paysages rencontrés se prêtent particulièrement à ce type d’activité. C’est pourquoi, depuis sa création, le Parc naturel développe des circuits balisés qui vous emmènent à la découverte du patrimoine naturel et culturel de son territoire.