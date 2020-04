La situation reste inchangée dans la plupart des communes.

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas depuis que le SPF communique le nombre de cas de coronavirus recensés commune par commune. Et pour cause, de nombreux paramètres entrent en compte, notamment celui de la capacité de dépistage.

Les statistiques jouent ainsi au yo-yo. Ce samedi est calme avec seulement 6 nouveaux cas recensés dans la région de Mons-Borinage. Cinq nouveaux cas sur Mons et un à Lens. Partout ailleurs, la situation reste inchangée ce samedi.

Rappelons que les chiffres officiels du SPF Santé que nous relayons chaque jour ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Les malades moins touchés ne sont pas testés. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.