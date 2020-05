La courbe repart légèrement à la hausse par rapport aux derniers jours.

Après les excellents résultats de mardi (+0) et mercredi (+2), le bilan quotidien remonte un peu dans la région de Mons-Borinage. Les chiffres publiés ce jeudi par le SPF Santé publique indiquent 8 nouveaux cas au sein des treize communes de la région. Parmi eux, 4 viennent de Mons et 2 sont issus de Quaregnon. Les deux autres cas enregistrés proviennent des communes de Hensies (+1) et Colfontaine (+1).

Depuis le 12 mai, le bilan journalier pour la région reste tout de même en dessous de la barre des dix nouveaux cas. Au total, la région de Mons-Borinage totalise à ce jour 1 809 malades testés positifs dont 743 à Mons. La plupart d'entre eux sont cependant guéris à ce jour.

Alors que les capacités de dépistage ont augmenté, ces chiffres donnent une meilleure image de l'évolution de la pandémie chez nous. Les prochains jours seront décisifs pour mesurer l'impact des mesures de déconfinement sur cette évolution.