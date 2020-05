Alors que l'on avait connu un nouveau pic de 25 cas mardi.

Les chiffres communiqués par le SPF Santé publique mardi avaient de quoi inquiéter, laissant craindre une éventuelle recrudescence de l’épidémie dans la région de Mons-Borinage. Ce mercredi en revanche, les nouvelles sont meilleures. Après le pic de 25 nouveaux cas, les chiffres repartent à la baisse : seuls deux cas supplémentaires ont été confirmés ces dernières 24 heures.

Ils l’ont été sur les communes d’Hensies (+1) et de Quaregnon (+2). Le total du nombre de cas confirmés depuis qu’un bilan quotidien de l’épidémie est diffusé commune par commune se chiffre désormais à 1850. On notera que certaines communes n’ont plus enregistré le moins nouveau cas depuis des dizaines de jours. C’est le cas de Lens par exemple (16 cas depuis 33 jours), de Quiévrain (37 cas depuis 15 jours) ou encore de Dour (147 cas depuis 12 jours).

Difficile cependant de tirer des conclusions : au niveau national, la tendance à la baisse est clairement observée au niveau des nouvelles hospitalisations et du nombre de lits occupés en hôpital. Les chiffres fluctuent cependant de jour en jour, avec certains pics, comme celui connu chez nous ce mardi. Déconfinement oblige, il n’est pas exclu qu’ils repartent à la hausse dans les prochains jours.