Tous les deux ans, les écologistes de Mons-Borinage élisent une nouvelle équipe de coprésidents. Réunis mardi soir, les militants ont désigné Charlotte De Jaer et Guy Nita. Ce dernier rempile, tandis que l’échevine montoise succède à Valentine Salemi et Ludovic Fortin.

La nouvelle équipe promet un programme rassembleur et ambitieux, avec la volonté d’occuper une place incontournable dans les débats qui animent l’actualité. "Notre région a besoin de l’écologie politique. Aujourd’hui, plus que jamais, il est devenu incontestable que des enjeux comme le climat, la protection de l’environnement et de la biodiversité sont devenus des thèmes centraux, en particulier au regard de la crise sanitaire et des inondations de cet été. C’est le projet de société que nous défendons depuis plus de 40 ans qui se retrouve à présent au cœur du débat. Et ce débat ne pourra se faire sans nous", commente Charlotte de Jaer, nouvelle coprésidente.

Le nouveau tandem entend galvaniser les troupes sur le terrain après une longue période davantage marquée par les contacts… virtuels ! "Nous sortons progressivement de cette crise sanitaire, une période particulièrement difficile qui a, sans nul doute, porté un coup à la dynamique de nos locales et de nos militants. Il s’agit à présent de re-mobiliser les troupes, car leur travail est primordial, et de convaincre de nouvelles personnalités de nous rejoindre. Ce sont les militants qui portent, au jour le jour, l’écologie politique sur le terrain. Notre boulot, à la tête de la régionale, c’est notamment de jouer ce rôle de catalyseur de leurs actions et de leurs initiatives, en les visibilisant et en leur apportant tout le soutien nécessaire", confie Guy Nita, qui était devenu le premier échevin Ecolo de Boussu en 2016.

"Notre région a besoin d’un projet rassembleur, qui n’oppose pas les gens les uns aux autres ou les communes les unes aux autres. Un projet mobilisateur pour redéployer notre région et faire face aux défis du réchauffement climatique et à la perte de confiance du citoyen. Ce projet c’est l’écologie politique", concluent les coprésidents qui, largement soutenus dans leur candidature, se sentent boostés pour relever les défis et affronter les deux années à venir.