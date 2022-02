C’est en tout cas le constat dressé par le président de la zone de secours, Éric Thiébaut (PS). “Tous les services mobilisés ont fait un travail remarquable qu’il faut saluer”, précise-t-il d’emblée. “Mais on a manqué de coordination et de communication pour être plus efficaces. Nous subirons encore ce genre de tempêtes à l’avenir, il faut donc réfléchir dès maintenant aux solutions à mettre en œuvre pour que tout se passe au mieux.”



Le député-bourgmestre, membre de la commission de l’intérieur, entend de ce fait interpeller la ministre de l’intérieur ce mercredi. “On peut imaginer un nouvel outil qui permettrait d’éviter la multiplication des appels auprès d’un même interlocuteur. Ce week-end, des citoyens bloqués par un arbre tombé sur la chaussée ont appelé les pompiers tandis que d’autres avaient déjà contacté la commune.”



Conséquence, les pompiers se retrouvent face aux services communaux, et inversement, retardant d’autres interventions. “On peut faire mieux si la communication entre le 112, le 1722, les services communaux et les intervenants extérieurs, par exemple Ores, est renforcée. Au niveau local, on pourrait mettre en avant un numéro spécifiquement dédié aux voiries obstruées en cas de tempête, ce qui permettrait de limiter les appels vers les pompiers.”



Des pompiers qui ne savaient plus où donner de la tête, ce week-end. Et pour cause. Ce ne sont pas moins de 1049 demandes d’intervention qui ont été enregistrées entre vendredi et dimanche à 23 heures, dont 189 dans la commune de Mons, 114 à La Louvière, 53 à Braine-le-Comte et 51 à Manage, 72 à Saint-Ghislain, 64 à Soignies ou encore 37 à Binche. 259 missions ambulance ont également été assurées par les pompiers. Ce sont, sans surprise, les postes de secours de Mons (30 %) et de La Louvière (24 %) qui ont été le plus sollicités, suivis de Saint-Ghislain et Soignies (7 % tous les deux).



Notons encore que le député entend également questionner la ministre sur les couacs rencontrés au niveau du 1722. “En tant que bourgmestre, j’ai dû constater que beaucoup de citoyens ont tenté de joindre le 1722 sans succès ou que les informations obtenues étaient ensuite difficilement dispatchées, notamment vis-à-vis des services communaux également mobilisés. Je souhaite en savoir plus et obtenir quelques éclaircissements pour que cela n’arrive plus.”



Pourtant habituée aux conditions météorologiques capricieuses, la Belgique a encore du chemin à parcourir pour faire face aux éléments de manière efficace.

© D.R.



© D.R.



Dudley, Eunice et finalement Franklin ont rythmé le week-end des pompiers belges, y compris ceux de la zone de secours Hainaut-Centre. Les interventions se sont multipliées à tous les niveaux afin de venir prêter main-forte à la population et gérer les dégâts provoqués par ces tempêtes. Si les effectifs étaient suffisants pour intervenir dans les régions de Mons-Borinage et du Centre, la coordination sur le terrain a, en revanche, était problématique.