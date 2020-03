La Commission recommande de favoriser notre région à travers une nouvelle enveloppe de subsides.

En Belgique, la région de Mons-Borinage fait partie de celles qui souffrent le plus des gaz à effet de serre d'origine industrielle. Une particularité peu réjouissante, mais qui appelle une consolation européenne. La Commission a en effet mis sur pied un Fonds européen pour une transition juste. Et l'arrondissement de Mons, avec ceux de Tournai et Charleroi, a été identifié comme une cible privilégiée pour ces subsides.

Pas de quoi fanfaronner non plus. Les montants ne sont pas énormes au regard du défi que pose la transition énergétique. Et pour l'heure, il s'agit uniquement de recommandations de la Commission européenne. Concrètement, la Belgique devra décider comme sera répartie l'enveloppe de 68 millions d'euros pour la période 2021-2027. Pas certain que les recommandations de la Commission seront suivies.

"La répartition est déjà contestée par la Flandre", commente le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin. "Il est donc bon que la Commission européenne fixe des critères objectifs pour éviter que les discussions internes ne tournent à l'avantage des plus forts. Car dans le passé, les premiers fonds européens avaient été captés de manière très injuste dans le nord du pays alors que la désindustrialisation était plus importante dans le sud. La Commission n'a toutefois remis qu'un avis pour ce fonds pour une transition juste, il faudra voir l'évolution des discussions internes en Belgique."

Reste que le Hainaut, avec son industrie à haute intensité de carbone et son taux de chômage important, fait partie des régions qui clignotent sur les radars de l'Europe. Le Fonds européen pour une transition juste n'étant qu'un hors-d'œuvre par rapport aux ambitions affichées pour le climat, Nicolas Martin reste donc attentif aux prochaines décisions.

"Il est important de voir quelles seront les capacités financières offertes par l'Union européenne qui a indiqué vouloir mobiliser jusqu'à 100 milliards pour le Green Deal à travers d'autres leviers comme la Banque centrale européenne", poursuit Nicolas Martin. "Cela reste flou pour le moment. La Ville de Mons a prévu pour 2020 plus de 2 millions d'euros d'investissements pour la transition énergétique. Si nous pouvons avoir un coup de pouce de l'Europe, ce serait très positif évidemment. Mais nous savons aussi qu'il faudra aller beaucoup plus loin avec le soutien des autres niveaux de pouvoir. C'est donc un premier bon signe, mais nous restons dans l'expectative."