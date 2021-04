Les beaux jours font progressivement leur retour et nombreux sont ceux qui ont l’envie d’en profiter pleinement, pourquoi pas via une randonnée à vélo, entre amis ou en famille. Ca tombe plutôt bien puisque les équipes de Vhello, le réseau points-nœuds en cœur du Hainaut, mettent les bouchées doubles pour proposer des circuits toujours plus sympathiques.

Ainsi, dans les communes de Jurbise, Lens et Mons, le débalisage a commencé. "Au programme, de nouveaux points-nœuds du côté du Bois Brûlé, de Saint-Denis, d'Obourg, d'Havré, d'Harmignies, de Spiennes et de Cuesmes", annonce-t-on du côté de Vhello. Mais aussi de nouveaux tronçons qui passeront par le Château de Morval et de Montignies-lez-Lens, un nouveau point-nœud à Erbaut et un nouveau tronçon permettant de contourner le Royal Golf Club du Hainaut.

Un peu plus loin, dans la région des Hauts-Pays et à la limite de Saint-Ghislain, les travaux sont également d’actualité. Ils viennent de commencer à Saint-Ghislain, et sont lancés depuis peu dans les communes de Quiévrain, Hensies et Dour. "Préparez vos vélos pour rouler du côté d'Audregnies, dans le coin de Montroeul-sur-Haine, à Neufmaison et à proximité du Terril Sauwartan", annonce l’équipe de Vhello. "Ça promet de chouettes balades cet été !"

Les nouveautés ne manqueront donc pas dans la région ces prochains jours. Une fois les travaux terminés, les nouveaux tronçons seront à découvrir via le planificateur Vhello. Aujourd’hui, ce nouveau réseau d’itinéraires cyclables en Cœur du Hainaut de 880 km est rattaché à un ensemble de réseaux points‑nœuds comprenant plus de 41.000 km de tronçons balisés, les réseaux les plus proches étant la Wallonie Picarde à Vélo et le Brabant Wallon à Vélo.

Et bonne nouvelle pour tous ceux qui ne seraient pas dotés d’un bon sens de l’orientation : le réseau points-nœuds est rapide et sans risque de s’égarer. Chaque intersection du réseau est identifiée par un numéro de point-nœud. Les panneaux indiquent les points-nœuds les plus proches et la direction à suivre pour les rejoindre. Pour préparer un itinéraire, il suffit de noter dans l’ordre la liste des points-nœuds par lesquels passer et de suivre sur le terrain les balises numérotées.