Les pompiers ont été fortement sollicités.

Les week-ends se suivent et se ressemblent ! Ce samedi, un nouveau violent coup de vent, accompagné de très fortes pluies et parfois de grêle, a provoqué quelques dégâts dans la région. Les pompiers de Dour, de Mons et de Quiévrain ont notamment été sollicités à de nombreuses reprises. À l’heure d’écrire ces lignes, ceux-ci commencent cependant à souffler. Ils arrivent au bout de leurs interventions et la météo est à nouveau un peu plus clémente.

"Nous en sommes à une quinzaine d’interventions mais nous ne recevons plus vraiment d’appels. Ce fut violent mais très bref", explique-t-on en caserne à Dour. "Il s’agit de tuiles envolées et d’arbres abîmés, comme souvent." Le Chemin de Thulin a cependant été fermé à la circulation par mesure de précaution : de grosses branches cassées pendent aux arbres et doivent donc être abattues. Même constat au niveau de la rue Quevauville et sur la place de l’église d’Élouges.

© DR



"Pas de blessés mais des dégâts chemin de Thulin, rue quevauville et place d’élouges notamment l’église", confirme le bourgmestre de Dour, Carlo Di Antonio. "Avec les équipes d’intervention, nous sommes sur place. Pas de relogement nécessaire mais il y aura du travail pour les couvreurs dans les jours à venir." Au niveau de l’église d’Élouges, les dégâts sont plus importants. Selon les pompiers, une partie de la charpente est désormais apparente. Les lieux ont été sécurisés mais une entreprise spécialisée devra intervenir dans les prochains jours.

Du côté de Mons, ce sont une cinquantaine d’interventions qui sont comptabilisées, là aussi pour des tuiles et arbres arrachés. Au poste de secours de Quiévrain, la situation est relativement calme. "Nous sommes sollicités mais c’est très raisonnable. Nous avons d’ailleurs pu envoyer notre échelle en renfort à Mons." Dans la région du Centre, aucune intervention liée aux intempéries n’a été enregistrée. Du moins à cette heure-ci. Les pompiers restent malgré tout en alerte.