Quatre communes sont directement impactées par l'arrivée du Bus à Haut Niveau de Service, à savoir Mons, Saint-Ghislain, Quaregnon et Boussu. Ce tram sur roues, qui va complètement changer la donne sur la N51, va donc toucher quelque 160.000 habitants. Et même plus si l'on tient compte des communes de Frameries et de Colfontaine. La ligne A reliera la gare de Mons à celle de Saint-Ghislain, tandis que la B ira jusqu'à Boussu. Un tronc commun de 7 kilomètres est compris entre la gare de Mons et les 4 pavés d'Hornu.

Cette année déjà, un bureau d'études sera sélectionné. Les travaux sont prévus de 2023 à 2026. Avant cela, le dossier sera préparé pour une demande de permis. Les riverains et les autorités locales seront consultés en amont, en 2022. Ce qui rassure le bourgmestre de Quaregnon. "On sait que cet axe est fortement emprunté. On ne peut que se réjouir de voir ce projet aboutir, d'autant plus qu'il aura aussi un impact sur nos communes voisines comme Frameries et Colfontaine. Je suis aussi heureux de savoir qu'il y aura une bonne collaboration pour rassurer nos citoyens. Je suis convaincu que ce beau projet aboutira dans les meilleures conditions", commente Damien Jenart.

De son côté, le bourgmestre de Saint-Ghislain se réjouit aussi de l'arrivée de ce BHNS. Mais il salue également tout particulièrement les aménagements connexes qui sont prévus. "Le projet de contournement de Saint-Ghislain va permettre de régler le problème du viaduc d'Hornu qui est un véritable goulot pour la circulation sur notre commune entre la N547 et la N51. C'est un chantier important qui va se réaliser après celui de la sortie d'autoroute", souligne Daniel Olivier.