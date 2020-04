L'asbl "Ce soir, c'est Noel" a décidé de se mobiliser pour rétablir la communication entre les résidents et leurs proches.

Dans un contexte de crise sans précédent, chacun met sa pierre à l’édifice. Depuis le début de l’épidémie, les initiatives citoyennes se multiplient et démontrent une fois encore la solidarité dont certains font preuve. L’asbl "Ce soir, c’est Noël" s’est elle aussi demandé ce qu’elle pouvait faire, à la hauteur de ses moyens.

Habituée à ensoleiller les fêtes de fin d’années en offrant un peu de réconfort aux patients hospitalisés, l’asbl a décidé de ne pas attendre le mois de décembre. "La situation exige une réaction immédiate. Nous avons donc décidé d’utiliser les bénéfices dès aujourd’hui pour acquérir des tablettes", explique Caroline Leleux.

"Celles-ci seront offertes aux hôpitaux, aux institutions et aux maisons de repos qui nous contacteraient. Nous savons à quelle point la situation est difficile à vivre pour de nombreux pensionnaires. Rétablir le lien, et donc la communication avec leurs proches est primordiale. Nous avons un joli budget disponible grâce à nos activités, nous verrons combien nous pouvons en offrir."

L’asbl espère pouvoir en acheter au moins une dizaine. "Elles seront destinées à un public potentiellement plus âgé, pas forcément coutumier de la technologie. Nous ferons donc le choix de tablettes suffisamment grandes pour qu’ils puissent en profiter pleinement et réellement voir leurs proches à travers l’écran." L’appel est désormais lancé, reste aux hôpitaux et institutions à se manifester.

"Nous mettons nos projets de fin d’année entre parenthèses, ce n’est malheureusement pas la priorité à ce stade. Mais ils ne sont pas annulés pour autant ! Nous offrirons simplement moins de voitures miniatures en pédiatrie ou moins d’écrans à connecter aux tapis de marche en gériatrie." A titre d’exemple, en 2018, ce sont quelque 16 800 euros qui avaient pu être récoltés pour l’association.

Elle avait offert 21 mini-voitures aux services pédiatriques afin de permettre aux enfants de rejoindre le bloc opératoire sans stress inutile.