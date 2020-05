Les hôpitaux préparent une reprise progressive de leurs activités "normales" mais ce n'est pas encore pour tout de suite.

Dans la région, d’aucuns se réjouissent de retrouver un peu de liberté grâce à la première phase de déconfinement. La vigilance reste pourtant de mise afin d’éviter une potentielle seconde vague de contamination. Car si les chiffres sont effectivement à la baisse, dans les hôpitaux, la situation reste compliquée.

Dans la région de Mons-Borinage, les efforts se poursuivent donc, même si les hôpitaux préparent doucement "l’après", si tant est que l’on puisse déjà parler "d’après" crise. "Nous commençons à envisager une légère réorganisation de notre fonctionnement", confirme-t-on du côté d’EpiCURA. "L’une des unités de cohortage sera fermée et transformée en unité de revalidation post-covid."

Des unités bien nécessaires car la revalidation après contamination peut s’avérer extrêmement longue. "Nous pouvons l’envisager sans pour autant mettre en péril nos capacités réflexes. Nous restons extrêmement prudents car même si nous constatons que les hospitalisations sont d’une autre nature qu’en début de crise, nous restons proches de la saturation dans certaines unités."

Une reprise des activités "hors covid" se prépare donc petit à petit mais le groupe EpiCURA sait que cela ne se fera pas du jour au lendemain. Tout comme Ambroise Paré. "Ce n’est pas encore à l’ordre du jour mais nous y réfléchissons. À ce stade, nous continuons à fonctionner au cas par cas. Les urgences sont bien sûr toujours traitées mais les consultations et interventions non urgentes sont annulées."

Reste que quelques bonnes nouvelles viennent apporter un peu de baume au cœur en cette sombre période. "Les soins intensifs restent proches de la saturation mais nous constatons une diminution du nombre de patients hospitalisés pour cause de covid-19, et une augmentation du nombre de patients dans les unités propres. Ce week-end, deux unités dédiées aux patients covid ont donc été fermées." Une unité de convalescence a en revanche été ouverte.

Bref, les hôpitaux suivent de près l’évolution et de la situation et tentent de s’adapter autant que possible aux réalités de terrain, tout en espérant pouvoir reprendre une activité plus « traditionnelle » aussi rapidement que possible.