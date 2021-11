Envie de planter un cassissier, un groseillier ou un framboisier dans le jardin? Les Ecolos de Mons-Borinage assureront une distribution de ces arbres fruitiers les deux prochains week-ends à Dour, Honnelles, Quiévrain, Saint-Ghislain, Mons et Lens.

Comme chaque année un peu partout, les Verts profitent de la Semaine de l'Arbre pour mener ce type d'actions. Et s'ils distribuent des arbres fruitiers, ce n'est pas simplement pour faire joli. La démarche part d'un constat simple: de nombreux aliments arrivent dans nos assiettes après avoir parcouru des milliers de kilomètres. "Ce système mondialisé, qui vise le profit avant tout, rend difficile le contrôle de toutes les étapes de la chaîne. Des aliments pas toujours de qualité, des risques pour la santé, une délocalisation de l’emploi et un impact accru sur l’environnement sont quelques-unes des conséquences de ce mode de production", dénonce le groupe Ecolo.

Pour les coprésidents de la régionale Ecolo de Mons-Borinage, Charlotte De Jaer et Guy Nita, ces actions permettent donc aux militants d’aller à la rencontre des citoyens, mais aussi de sensibiliser. "Produire ses propres fruits présente des plus-values multiples pour la qualité de l’alimentation, pour l’environnement et pour l’économie locale. Sans oublier la création des relations humaines qui se tissent, à l'heure où nous avons besoin, plus que jamais, de recréer du lien", relèvent Charlotte De Jaer et Guy Nita.

En parallèle de ces actions, les écologistes iront aussi planter des haies un peu partout sur le territoire. "À travers cette action, nous souhaitons augmenter le maillage écologique, préserver la biodiversité et sensibiliser les citoyens à l’utilité des haies", précisent les co-présidents.

Après être passés par Boussu samedi dernier, les Ecolos seront présents à Quiévrain samedi prochain et dimanche, à Saint-Ghislain, Dour et Honnelles. À Mons, le rendez-vous est fixé les 5 et 12 décembre.