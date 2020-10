Lors du conseil communal de ce mercredi à Mons, le divorce entre John Joss et le groupe PS sera entériné. L'élu du mouvement citoyen ne sera donc plus officiellement président de la société de logements Toit&Moi. Au-delà de ses polémiques avec ses anciens partenaires socialistes, John Joss dresse le bilan de son mandat écourté, sa gestion de la société ayant été remise en cause.

"Je n'ai eu qu'un an et demi pour faire bouger les choses, ce n'est pas beaucoup. Mais durant cette période, avec les équipes de Toit&Moi, j'ai repris tous les dossiers importants à bras le corps comme la procédure de négociation public/privé avec Thomas&Piron aboutissant à la création de 116 logements publics à Epinlieu ou la déconstruction des deux tours de la cité du Coq à Jemappes avec le relogement de 180 familles. Dans ce dossier, j’ai pris l’initiative d’organiser une rencontre citoyenne afin de rester proche des locataires dans un dossier humainement difficile. Nous avons déjà atteint malgré les règles sanitaires plus de la moitié de notre objectif", explique John Joos. "Pour ce quartier, un master plan est aussi déjà en cours d’élaboration. Je passe toute une série de dossiers, notamment le cadastre de l’ensemble des logements gérés par la société, y compris celui d’un inventaire précis de la présence d’humidité dans les logements que j’ai moi-même réclamé. Enfin, on peut également noter le déménagement prévu d'ici quelques semaines du personnel de Toit&Moi dans un nouveau bâtiment situé à Ghlin."