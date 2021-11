Si les éoliennes ou les panneaux solaires font désormais partie du paysage et sont donc largement connus du grand public, l’énergie géothermique reste, elle, globalement mystérieuse pour bon nombres de citoyens et plus particulièrement encore pour les enfants. Ses potentialités en termes d’énergie renouvelable à l’échelle locale sont pourtant indéniables. Face à ce constat, quatre acteurs institutionnels se sont associés afin de mettre sur pied une mallette pédagogique et une vidéo de sensibilisation à destination des écoles.

Inscrite dans le cadre du micro-projet interreg Géothermythe 4.0, l’initiative est portée par l’intercommunale IDEA, l’Université de Mons, Sparkoh (anciennement le PASS) et l’ADUS. Ce jeudi, une classe de sixième année primaire d’une école montoise a pu découvrir en avant-première le contenu de cette mallette pédagogique. Simple d’utilisation, elle contient une présentation vulgarisée de la ressource géothermique, à commencer par l’origine de sa ressource, son extraction, son utilisation, ses atouts et sa plus-value en matière de transition énergétique.

Elle s’adresse aux enfants de 8 à 12 ans et se divise en cinq ateliers, dont les supports peuvent être librement imprimés (via le site de Sparkoh) et complétées de fiches spécifiques pour les enseignants. Chaque atelier se compose quant à lui d’un feuillet explicatif, de défis et de jeux de groupe permettant d’en apprendre plus sur le sujet, de manière ludique et amusante. La vidéo complète le tout en revenant notamment sur des notions essentielles.

"Le développement de ces outils répond pleinement à nos missions de sensibilisation du grand public et de vulgarisation scientifique", souligne Chris Vicetoy, directrice générale de Sparkoh. "Ils permettent aux écoles de conforter leur essentiel en matière de sensibilisation des jeunes à l’écologie." On le sait, les enfants sont les adultes de demain et les conscientiser dès aujourd’hui aux enjeux de demain est primordial.

Pour l’UMons, il était tout aussi naturel de s’associer au projet. "Nous disposons d’une forte expérience dans le domaine de la géologie", rappelle Diane Thomas, vice-rectrice à la promotion des partenariats régionaux et interrégionaux de l’UMons. "Nous avons apporté notre rigueur scientifique sur un sujet technique tout en simplifiant l’explication pour la rendre accessible au grand public."

Les retours du terrain sont jusqu’ici extrêmement positifs. "C’est une activité très intéressante sur un sujet encore peu connu et dans lequel nous n’oserions pas forcément nous lancer", témoigne ainsi Florence Demuynck, enseignante. "Les enfants étaient vraiment impliqués." Dans la région montoise, plusieurs projets de géothermie ont été et seront encore menés à l’avenir. Permettre à chacun d’en comprendre l’intérêt est dès lors nécessaire.

"Nous sommes convaincus de la place que peut occuper la géothermie dans le mix énergétique pour permettre au territoire du Cœur du Hainaut de relever les nombreux défis en matière de transition énergétique et environnementales qui s’imposent", conclut le président de l’intercommunale IDEA, Jacques Gobert (PS). L’énergie géothermique a l’avantage d’être disponible en tout temps, sans dépendance aux conditions météorologiques, d’être produite et consommée localement, d’être invisible et silencieuse.

Bref, elle se veut pleine de promesse.