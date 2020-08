Les communes de la région prennent leurs dispositions pour que le retour à l'école se passe au mieux.

Malgré un contexte sanitaire toujours particulier, la rentrée scolaire sera placée sous un "code jaune". Les enfants reprendront donc le chemin de l’école pour cinq jours de cours tandis qu’une vigilance accrue et quelques ajustements seront à observer. Dans les écoles, les préparatifs vont donc bon train mais à ce stade, aucune crainte particulière ne semble être émise dans le chef des directions, des enseignants ou des parents.

"La rentrée se déroulera pour ainsi dire normalement en maternelle et en primaire", confirme Vincent Loiseau, échevin de l’enseignement à Dour. "Les enfants devront revenir à l’école, nous ne sommes plus dans une situation de choix comme cela a pu être le cas en mai ou en juin. À ce stade, aucune inquiétude particulière n’est formulée. Nous effectuons un tour des écoles afin de nous assurer que toutes sont équipées de gel et insister sur les gestes à mettre en place."