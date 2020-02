L'action était menée à la sortie de plusieurs supermarchés de la région samedi.

Vous les avez peut-être croisés en faisant vos courses ce samedi. Les équipes de l'inter-Club des Rotary de Mons, Borinage, Saint-Ghislain et Hauts Pays organisaient une récolte de vivres non périssables au profit des Restos et Epiceries du Coeut de la région ce samedi.

C'est la deuxième année consécutive que le Rotary menait cette opération. Et la récolte a été bonne avec près de 6 tonnes de vivres contre 5 l'an dernier. "L’inter-Club remercie chaleureusement les personnes qui se sont montrées sensibles et généreuses à notre action. Nous remercions également les gestionnaires des établissements de grandes distributions qui nous ont permis d’organiser cette récolte", commentent les équipes du Rotary.