La température s’apprête à monter d’un cran dans les boites de nuit de la région. Après avoir enchainé quelques périodes de fermeture-réouverture, elles se préparent à rouvrir leurs portes à la clientèle. Si quelques mesures sanitaires devront toujours être respectées – port du masque pour le personnel, CST obligatoire, capacité d’accueil limitée à 70% – les équipes se réjouissent des assouplissements confirmés lors du dernier comité de concertation.

"Notre souhait le plus cher, c’est qu’il n’y ait plus de retour en arrière, que ce soit réellement la bonne !", souffle Livio Lavalle, gérant du Buddha Rouge, situé à Quévy. "Il était prévu que si le codeco n’aborde pas notre cas, les boites de nuit du pays rouvrent de toute façon ce week-end. On voulait mettre la pression parce que financièrement et psychologiquement, nous étions à bout. Nous sommes fermés depuis 22 mois, c’est énorme !"