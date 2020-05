Les rivalités sportives et politiques rendent la question des infrastructures complexe dans la région.

En dehors des terrains, le ballon rond promet encore de sacrés rebondissements dans la région de Mons-Borinage. La question des infrastructures plus particulièrement s'annonce complexe.

Jusqu'il y a peu encore se profilait un grand club pour la région. Fruit de la fusion entre le RFB et le RAQM, ce nouveau club était destiné à occuper le stade Tondreau à Mons et à rejoindre la D1. Il a coulé de l'eau sous les ponts depuis. La fusion a avorté, Georges-Louis Bouchez est le nouveau président du RFB et le RAQM, criblé de dettes, est en procédure de réorganisation judiciaire. Fin de l'idylle monto-boraine? Pas sûr…