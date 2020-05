Ils ont été très nombreux à proposer leur aide alors que certaines équipes médicales étaient réduites.

Ils sont applaudis chaque soir à 20 heures depuis le début de la crise. Les membres du personnel médical sont en effet en première ligne et prennent tous les risques pour sauver des vies. Mais au personnel strictement attaché à un hôpital ou à une maison de repos s’ajoutent d’autres travailleurs : les intérimaires.

C’est ce public que l’agence montoise Nurse & Co souhaite aujourd’hui mettre en avant. "Ce sont des gens absolument formidables. Certains ont déjà un emploi, d’autres enchaînent que les intérims. Mais tous ont proposé leur aide en cette période de crise où le manque d’effectifs s’est fait sentir un peu partout", insiste Caroline Leleux, responsable de l’agence.

"Ils sont extrêmement nombreux à avoir sacrifié les quelques heures de temps libre qu’ils avaient entre deux gardes pour aller prêter main forte ailleurs. Nous avons comptabilisé plus de 2000 prestations jusqu'ici, ce qui a permis de répondre aux appels à l’aide du CHU Ambroise Paré, du groupe EpiCURA, du CHR Mons-Hainaut et de plusieurs maisons de repos qui n’avaient plus suffisamment de personnel."

Sans ces aides ponctuelles, la situation aurait donc être plus dramatique encore. "Ce sont entre six et huit personnes que nous envoyions quotidiennement pour renforcer des équipes décimées par le virus. Nous sommes conscients, au sein de l’agence, que les applaudissements quotidiens leur sont aussi adressés. Mais nous voulions les mettre en lumière et leur tirer notre chapeau." Des étudiants en fin de cursus ont également proposé leurs services via Nurse & Co.

"Ils ne se sont pas posés de question. Certains de nos intérimaires ont décidé de ne plus voir leur famille, parfois même leurs enfants et bébés, pour les garder en sécurité tout en apportant une aide aux structures médicales. C’est un réel sacrifice qu’ils ont décidé d’opérer pour la collectivité. Ce sont des gens qui ont sauvé nos parents, nos grands-parents, des étudiants qui ont appris leur métier dans des conditions pénibles, des infirmières à domicile qui ont enchainé les aides pour aider. Nous ne pouvons que dire waouh!"

Bien sûr, en cette période de crise, la question financière peut être un incitant. Mais c’est loin de justifier le dévouement dont ont fait preuve ces professionnels de la santé. "C’est avant tout un investissement citoyen, une preuve de solidarité entre collègues. La situation est exceptionnelle, les conditions de travail extrêmement compliquées. Et pourtant." Pas de doute possible, en cette période, les "superhéros" ne portent pas de cap mais bien une blouse blanche.