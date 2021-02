Les pompiers ne savent plus où donner de la tête et multiplient les sorties, ce mercredi. En cause, les fortes intempéries qui frappent le pays, provoquant au passage des dégâts. Plusieurs inondations sont malheureusement à déplorer dans la région de Mons-Borinage à la suite de crues et de déversement d’eau depuis les champs.

À Quiévrain, la rue de la Ville est ainsi fermée à la circulation entre Audregnies et Angre. "À la suite de la crue de la Petite Honnelle survenue cette nuit dans le bas du village d'Audregnies, la rue de la Ville, située entre le village d'Audregnies et Angre (N553) est actuellement fermée à la circulation. Les différents services d'intervention sont actuellement sur place", communique l’administration.

"Les déviations pour accéder à Angre se font par Baisieux (via le chemin de Baisieux, rue de Bavay et rue d'Angre) et par Montignies-sur-Roc et Onnezies (via chaussée Brunehault, chemin de Montignies, rue de l'Abreuvoir et rue d'Angre)."Le chemin de Montignies est lui aussi fermé à la circulation. Il faudra du temps aux pompiers, fortement sollicités, pour venir à bout de ces débordements.

Du côté de Dour, la situation n’est guère mieux. "On augmente petit à petit le nombre d’interventions, nous tournons déjà autour de la dizaine", nous précise un pompier. "Il s’agit majoritairement de routes inondées." La citée Chevalière, par exemple, se retrouve les pieds dans l’eau puisque les égouts n’ont pas eu le temps d’absorber les quantités de pluies tombées cette nuit et ce matin. La situation est identique à Quévy, où les équipes communales sont toutes mobilisées et priorisent les lieux d'intervention.

À Mons aussi, les pompiers sont submergés d’appels. "Le téléphone n’arrête pas, nous avons plusieurs services en route", confirme un pompier. La journée s’annonce longue pour les services d’intervention, alors que les pluies ne devraient pas cesser cet après-midi. Pour rappel, en cas d'inondation ne mettant pas en péril une vie, c'est le 1722 qu'il faut contacter.