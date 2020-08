C'est surtout pendant le confinement qu'ils ont constaté un engouement réel. Question de temps…

La crise du coronavirus aura eu le mérite d'interroger notre mode de vie et, pour certains, de revoir nos habitudes de consommation. Bon nombre d'experts ont en effet établi un lien entre l'apparition de maladies comme le covid-19 et la destruction de l'environnement, les animaux sauvages étant plus susceptibles de transmettre des virus aux humains. De quoi pousser vers une alimentation plus saine. Et en plein cœur du confinement, ce n'est généralement pas le temps qui manquait pour tester de nouvelles habitudes de consommation.

Certaines fermes et comptoirs de produits locaux ont ainsi pu observer une différence notable. "On a connu un véritable enfer pendant les trois mois du confinement. Ça n'arrêtait pas", nous confie-t-on du côté de la Ferme de Blanche Pierre à Mesvin. "Les gens étaient en télétravail, ils avaient plus de temps. Ils venaient même avec les enfants pour faire une balade. Ça s'est calmé depuis, mais j'ai tout de même gardé une partie de ces nouveaux clients.