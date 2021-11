La situation sanitaire inquiète. À tel point que de nouvelles mesures devraient être annoncées dans la foulée du comité de concertation, programmé à 14h30 ce mercredi. Partout dans nos hôpitaux, les équipes médicales constatent effectivement une augmentation – parfois importante – du nombre de cas. D’ici la fin de cette semaine, la phase 1B sera enclenchée. Cela signifie que la moitié des lits en soins intensifs devront être réservés aux patients covid, dont la prise en charge est lourde.

Du côté d’Ambroise Paré, ce sont 25 patients qui sont actuellement accueillis en unité covid, dont quatre en soins intensifs. "Les chiffres augmentent en comparaison avec la semaine dernière", confirme France Brohée, responsable de la communication. "On se prépare à en accueillir davantage avec le passage à la phase 1B mais on avance pas à pas en attendant de prendre connaissance des nouvelles directives gouvernementales."

Des directives qui prévoient notamment une obligation vaccinale de l’ensemble du personnel soignant au premier janvier prochain. "L’administration de la troisième dose est organisée à partir de ce mercredi, on espère avoir une meilleure idée du taux de vaccination de notre personnel, qui n’a pas forcément été vacciné entre nos murs, mais elle est a priori très bonne. Mais on ne peut pas se permettre de perdre du personnel alors que nous subissons déjà une pénurie infirmière."

Des craintes que l’on partage également du côté d’EpiCURA. "Le nombre de personnes non-vaccinées chez nous est minime mais il est certain que l’on ne souhaite pas être encore déforcé", confirme Manon Le Boulangé, en charge de la communication. Au sein du pôle borain, c’est-à-dire des hôpitaux d’Hornu et de Baudour, 22 patients sont en unité de cohortage et neuf sont aux soins intensifs. "L’activité hospitalière va être adaptée avec le passage en phase 1B. Les opérations non urgentes seront reportées."

Une disposition qui jusqu’ici n’a pas encore été appliquée, ni à Ambroise Paré, ni à EpiCURA, mais qui doit permettre d’augmenter le nombre de lits disponibles pour les patients covid et une remobilisation du personnel. "C’est du personnel que l’on va chercher notamment dans les blocs opératoires", précise Manon Le Boulangé. Du côté d’Ambroise Paré, il sera notamment issu du service de gériatrie : en effet, l’une des trois unités de gériatrie va être fermée et les patients seront dispatchés aux seins des deux autres.

"On fait trois pas en avant et cinq en arrière. Moralement, c’est très compliqué pour le personnel. On espère que la courbe reviendra à la baisse aussi rapidement que possible", conclut France Brohée. On notera encore que les visites sont toujours autorisées mais que celles-ci pourraient être suspendues si les risques pour les patients et les équipes étaient jugés trop grands.