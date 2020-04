Mons passe la barre des 500 cas recensés. 55 nouveaux cas dans la région.

Après avoir retrouvé son plus faible bilan journalier jeudi, la région de Mons-Borinage connait une nouvelle hausse de cas recensés de coronavirus. 55 nouveaux cas sont signalés dans les statistiques du SPF ce vendredi, dont 27 dans la Cité du Doudou. Le total de cas recensés à Mons passe d'ailleurs la barre des 500. À Boussu, Dour, Frameries et Quaregnon, on enregistre cinq nouveaux cas dans chacune de ces communes.

Ce nombre de nouveaux cas est le troisième pic enregistré dans la région, après celui du 8 avril (126 nouveaux cas) et celui du 15 avril (85). Depuis le 31 mars, date à laquelle le SPF a fourni ces statistiques locales, le nombre de cas recensés a pratiquement doublé dans la plupart des communes.

Note de la rédaction :

Rappelons que les chiffres officiels du SPF Santé que nous relayons chaque jour ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Les malades moins touchés ne sont pas testés. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.