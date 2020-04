Pour ces pouvoirs locaux, l'autorisation est prématurée. Pas question de prendre des risques.

Mercredi, la Première ministre Sophie Wilmès a annoncé que les visites dans les maisons de repos seraient à nouveau autorisées dès lundi, sous certaines strictes conditions. L'annonce est tombée trop tôt au regard des réactions venues des acteurs de terrain. Voilà en effet plusieurs jours que l'on tire les sonnettes d'alarme dans les homes. Ce jeudi, 417 décès ont été recensés dans le bilan journalier du SPF, dont 289 dans les maisons de repos.

La Première ministre a apporté des précisions sur différents plateaux de radio ce jeudi matin. Les visites seront à nouveau autorisées dans les maisons de repos, mais libres aux institutions concernées de les organiser ou pas. Ce qui ne fait manifestement pas l'affaire des homes et des autorités locales. Nombreux sont ceux qui s'empressent d'avertir que les visites ne sont pas pour tout de suite, histoire de ne pas nourrir de faux espoirs chez les résidents et leurs proches ni de devoir gérer des arrivées impromptues dès lundi.

C'est le cas à Mons où le bourgmestre Nicolas Martin a publié un communiqué sur les réseaux sociaux pour avertir que les visites ne seront pas autorisées. "Tant que nous ne disposerons pas de tests en suffisance pour être certains que les visiteurs ne sont pas infectés, aucun risque ne sera encouru. Je suis bien conscient des désagréments que cela engendre pour les résidents et leurs familles, mais je pense, en conscience, que c’est la seule décision raisonnable qui vaille", indique le bourgmestre rappelant qu'on déplore à Mons plusieurs dizaines de victimes dans les maisons de repos.

Même son de cloche à Quévy. "Ce ne serait pas responsable compte tenu des risques encourus et du taux de mortalité rencontré dans ces lieux. De plus le nombre de décès et de cas positifs augmentant dans ces structures ne permet pas au personnel déjà surchargé d'organiser ces visites dans les meilleures conditions pour tous. Un visiteur asymptotique représenterait un grand risque non seulement pour les personnes âgées, pour le personnel de ces structures, mais aussi pour son propre entourage", souligne la bourgmestre Florence Lecompte dans un communiqué.

Le CPAS de Boussu qui gère le home Guérin va dans le même sens. Jusqu'à maintenant, grâce aux mesures prises pour lutter contre le coronavirus, aucun décès lié à cette maladie n'est à déplorer dans cette maison de repos qui accueille 67 résidents. Le CPAS n'entend pas relâcher sa vigilance. "Au nom du principe de précaution et vu l’urgence de clarifier rapidement notre position à l’égard des familles des résidents du Home Guérin, notre Bureau Permanent a décidé ce jour de poursuivre l'interdiction temporaire des visites extérieures aux résidents du Home Guérin tant qu'une clarification des décisions prises par le CNS n'est pas apportée la Région wallonne tant sur le fond que sur les modalités pratiques", indique le CPAS.

Pas de visites non plus à l'horizon de Frameries. "Nous souhaitons évidemment permettre prochainement aux résidents de recevoir la visite de leurs familles, mais nous le permettront uniquement lorsque toutes les mesures de sécurité pour les résidents, le personnel et la population pourront être respectées", explique le bourgmestre Jean-Marc Dupont.

Au début de la crise, l'appréciation laissée aux bourgmestres d'interdire ou pas les rassemblements de 1000 personnes avait suscité le courroux de nombreux mayeurs de la région qui demandaient plus de clarté et de fermeté de la part de la tutelle. Malheureusement, même si l'intention de rompre l'isolement des seniors est louable, cette autorisation de visite sème à nouveau l'émoi au sein des pouvoirs locaux, en première ligne.