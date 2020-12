2020 n'aura pas été rose pour les commerces non-essentiels, mais cela n'empêche pas certaines enseignes de faire preuve de solidarité à l'approche des fêtes de fin d'année. C'est le cas de PointCarré qui va offrir à trois associations de la région 2.000 vêtements neufs qui seront distribués aux démunis.

Parrainés par David Jeanmotte, la Petite maison du Peuple à Colfontaine, la boutique Relook’Cœur à Wiheries et le Resto du Cœur de Mons vont bénéficier du don. "Quand l’enseigne PointCarré m’a contacté, j’ai saisi l’occasion ! La région du Borinage est touchée de plein fouet par la crise. De nombreux ménages et personnes isolées vivent désormais dans la précarité. Recevoir des vêtements neufs, et de qualité, est grandement utile et apprécié. Ce don permet d’adoucir et d’égayer les fêtes de plusieurs familles", précise avec enthousiasme David Jeanmotte, le parrain des associations.

Xavier Goebels a fondé les magasins PointCarré il y a 25 ans. L’homme d’affaires florenvillois, qui se retrouve aujourd’hui à la tête de 26 magasins a su rebondir pendant la crise sanitaire et garder ses points de vente à flot. Un combat au quotidien qui ne lui fait pas oublier son engagement social. "Cela fait 10 ans que nous organisons des collectes de vêtements de seconde main au profit des Petits Riens", explique Xavier Goebels. "Il y a 3 ans, nous avons commencé une collaboration supplémentaire avec la CroixRouge de Belgique. En quelques années, nous avons récolté plus de 200 000 vêtements pour ces deux associations. Mais en cette période particulière, nous voulions en faire plus. Avec l’aide de David Jeanmotte, ce sont donc 2.000 vêtements neufs qui sont partis à destination des plus démunis.".