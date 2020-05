C'est l'une des plus faibles augmentation du nombre de cas.

Les nouvelles restent encourageantes ce mardi. Dans la région de Mons-Borinage, seuls quatre nouveaux cas de covid-19 ont été enregistrés ces dernières 24 heures. C’est donc désormais indéniable, la propagation du virus est fortement ralentie. Une bonne nouvelle qui vient s’ajouter à plusieurs résultats négatifs enregistrés auprès des pensionnaires et membres de maisons de repos de la région.

Les quatre nouveaux cas confirmés le sont à Mons (+3, pour un total de 701) et à Saint-Ghislain (+1). Les autres communes restent exemptes de nouveaux cas ce jour. On notera que ces données restent dans les plus faibles enregistrées depuis que le SPF santé publique les communique quotidiennement, commune par commune. Seuls les chiffres transmis le 27 avril et le 2 mai dernier, avec seulement trois cas, étaient plus bas.

Malgré tout, ces quatre nouveaux cas ont une conséquence : la barre des 1700 cas est franchie. Il reste désormais à espérer que l’on s’arrête là, même si la levée progressive des mesures de confinement risque d’avoir un impact sur ces données. On rappellera aussi que l’on est bien loin de pouvoir parler de fin de pandémie. Pour que cela soit possible, il faut que plus un seul cas ne soit détecté durant 28 jours consécutifs (ce qui correspond à deux fois la période d’incubation de la pathologie.)

Bref, les signes sont encourageants mais il faut à tout prix maintenir les efforts en respectant les mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

Note de la rédaction :

Les chiffres officiels que nous relayons chaque jour, suite à la communication du SPF Santé, ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Parce que, dans un premier temps, seules les personnes souffrantes et de retour d'une zone à risques ont été dépistées. Et parce que, désormais, seuls les cas les plus critiques, qui font l'objet d'une hospitalisation, sont testés au Covid-19. Il est évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.