Qui dit nouvelle année, dit forcément tradition du premier bébé de l'an. L'heureux élu pour la région Mons-Borinage se prénomme Robin. Il a ouvert ses yeux pour la première fois à 2h02, dans la maternité de la clinique Epicura d'Hornu. "C'était prévu pour le 3 janvier, nous ne nous y attendions pas", confie Sébastien Dubuisson, l'heureux papa. "Nous faisions le réveillon en famille lorsque ma femme Delphine a perdu les eaux peu après 22 heures, pendant le repas."

Delphine et Sébastien n'ont évidemment pas eu le temps de terminer leur assiette. Il fallait vite prendre la direction de la clinique d'Hornu. "Nous avons pris la route vers 23h30 mais nous étions en famille du côté d'Ellezelles donc nous avons tout de même eu besoin de 35 minutes de route. Nous avons passé le cap de l'an neuf sur l'autoroute en apercevant les feux d'artifice à l'horizon puis nous sommes arrivés aux urgences peu après minuit."

Le petit Robin n'a ensuite pas traîné à rejoindre son grand frère Sylvain, 4 ans et demi, et sa grande sœur Emeline, 1 an et demi. Reste à savoir lequel des trois reprendra plus tard l'exploitation agricole familiale à Beloeil. "Ce sera peut-être Robin", sourit le papa. "Nous nous souviendrons en tout cas de ce jour durant toute notre vie."