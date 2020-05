Le déconfinement se poursuit, il ne faut donc pas relâcher les efforts.

Bonne nouvelle dans la région de Mons-Borinage ce samedi. En effet, un seul nouveau cas de covid-19 a été enregistré au cours de ces dernières 24 heures. Le total du nombre de cas confirmés depuis que le SPF Santé Publique communique quotidiennement les données, commune par commune, grimpe désormais à 1864. Une importante partie des patients a entretemps guérie.

Le nouveau cas confirmé en ce début de long week-end l’est sur la commune de Mons. Ces dernières données sont plus encourageantes ; jeudi, on avait connu un nouveau pic du nombre de cas, avec 10 cas supplémentaires. Nous étions redescendu à trois ce vendredi et le tendance semble à nouveau se confirmer.

Il faudra cependant toujours se montrer très prudent puisque le déconfinement se poursuit et que le virus est toujours bel et bien présent. Pas question donc de relâcher les efforts, au risque de voir les courbes repartir à la hausse.