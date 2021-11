Mercredi lors du conseil communal, les 14 projets retenus pour le budget participatif seront présentés aux élus. Premier exercice du genre pour la majorité PS-Ecolo. Une enveloppe de 135.000 euros va ainsi être répartie entre les différents projets.

Il y en avait 28 proposés au départ. Un quart était irrecevable. Les 21 restants ont été soumis au vote du public et sont passés entre les mains d'un jury composé d'experts et de citoyens tirés au sort. Sur un site Internet spécifique ou auprès de l'administration communale, les Montois pouvaient donc choisir leurs projets préférés. Ils sont un peu plus de 900 à avoir participé à ce vote. Pas assez pour Georges-Louis Bouchez.