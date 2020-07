Nous en parlions déjà dans nos colonnes en 2017. Le projet devient désormais un peu plus concret. Ce jeudi soir, le conseil communal de Mons a validé à l’unanimité les conditions du marché et du mode de passation pour entreprendre les travaux de rénovation de la rampe Sainte-Waudru. Cette dernière profitera donc d’un lifting en profondeur, bien nécessaire, mais le sujet reste sensible tant la symbolique autour de ces lieux emblématiques est forte.

Pas question donc de faire n’importe quoi, n’importe comment. Les anciens pavés seront partiellement récupérés et intégrés dans le cadre des travaux de rénovation. Les pavés qui n’auront pu l’être ne seront pas détruits pour autant, que les Montois se rassurent : ils seront vendus à destination des Montois et Montoises pour la bonne cause. Le profit de la vente sera en effet reversé à une œuvre caritative.

"Ce dossier intervient dans le cadre des fonds Feder et s’inscrit dans la continuité des travaux de rénovation des voiries du centre-ville : rue des Sœurs Grises, rue de la Réunion, rue de la Terre du Prince", explique Stéphane Bernard (PS), échevin des travaux. In fine, le carrefour formé par les rues Notre Dame Débonnaire, des Sars, de la Grosse Pomme et par la rampe Sainte-Waudru sera sécurisé.

"Tout le monde s’accordera à dire que ces voiries sont fortement dégradées, ce qui rend la circulation difficile et dangereuse", a ajouté l’échevin. De son côté, Emmanuel Tondreau (Mons en Mieux) a plaidé pour qu’un panneau expliquant la symbolique de la rampe Sainte-Waudru, son histoire et son rôle central dans la ducasse rituelle soit apposé en lieu et place, notamment à destination des touristes qui remonteraient cette célèbre rampe.

Une proposition qui pourrait être étudiée par le collège, Nicolas Martin (PS), bourgmestre, ayant admis "qu’un panneau ne mange pas de pain." De là à dire que ces travaux seront mieux perçus par les Montois, il n’y a qu’un pas que nous ne franchirons pas. En effet, les Montois sont particulièrement attachés à cette voirie de pavés, dont certains sont d’origine. La manœuvre sera donc périlleuse et scrutée avec attention par les amoureux du folklore.