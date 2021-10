Caballero et JeanJass n’ont pas roulé "vers le soleil de Californie" ce samedi mais bien jusque MARS (Mons arts de la scène) à l’occasion de leur concert au théâtre le Manège. Dès 20 h, ils ont pu présenter leur nouveau show au public montois, plus chaud que jamais. Pendant un peu plus d’une heure, les deux artistes se sont livrés une bataille de popularité en alternant chansons solos et duos. Ils ont tout de même pu compter, en fin de spectacle, sur leur public pour "mettre du respect sur leurs noms".

Les deux artistes belges étaient donc de retour au programme de Mons arts de la scène où ils avaient livré un concert test en juin dernier. Le public a d’ailleurs répondu en nombre à ce nouveau show en terre montoise puisque les 500 places disponibles se sont vendues comme des petits pains. Caballero et JeanJass se sont alors chargés de mettre le feu au Manège en proposant un concert alternant chansons solos et grands classiques de leur répertoire duo. Le public leur a bien rendu la pareille en reprenant en cœur la plupart de leurs morceaux.

© F.D.

Caballero et JeanJass étaient heureux de pouvoir faire leur grand retour à Mons. "Le concert test de juin dernier constituait l’espoir de pouvoir reprendre nos activités normalement", confient les deux artistes. "Depuis, nous avons créé un nouveau show et de nouveaux décors pour notre tournée d’automne. Ce concert à Mons en est d'ailleurs la quatrième date et une quinzaine d’autres suivront encore."

Le public n’a pas hésité à répondre présent dès le début de leur tournée d’automne. "Nous avons reçu un très bon accueil du public dès le début de notre tournée", poursuivent Caballero et JeanJass. "Les gens ont joué le jeu à fond, c’était vraiment très agréable. Nous avons encore une bonne quinzaine de dates prévues jusqu’à la fin d’année. Nous remercions d’ailleurs notre public qui répond toujours présent."

© F.D.

En plus de cette tournée d’automne, les deux artistes belges préparent bien d’autres surprises pour leurs fans. "Nous travaillons en ce moment sur notre série "High et Fines herbes"", indiquent-ils. "Il y aura donc bien une saison 4 que nous préparons du mieux possible. Pour le reste, nous essayerons de surprendre notre public en leur dévoilant quelques projets au compte-gouttes."

Ce n’est donc pas le "facteur qui apportera les cadeaux" en cette fin d'année mais bien Caballero et JeanJass, plus déterminés que jamais à faire plaisir à leur public.