La Fédération Wallonie-Bruxelles l'avait annoncé, elle va mener des événements culturels sous forme de tests "grandeur nature" pour évaluer les risques éventuels liés au covid que pourrait représenter la participation à de tels événements. Un appel avait été lancé aux opérateurs et les Montois de Mars ont été retenus pour participer à l'aventure.

Une aventure qui va prendre la forme d'un concert de Caballero et Jeanjass le 26 juin à 20 heures au Manège. Le concert se déroulera debout, sans distanciation, mais avec port du masque. C'est gratuit et exclusif.

Le Manège recherche 1.500 volontaires pour participer à cette expérience encadrée par la société DNAlytics et des experts de l'ULB, l'UCLouvain et l'ULiège. Concrètement, quelques jours avant l'événement, une équipe scientifique de DNAlytics répartira de manière arbitraire les personnes inscrites en deux groupes de 750 personnes: le premier groupe assistera au concert, tandis que le deuxième servira de groupe contrôle et n'assistera donc pas à la prestation de Caballero et Jeanjass. Le groupe contrôle jouera néanmoins un rôle capital, car c'est précisément sa comparaison avec les spectateurs du concert qui permettra de tirer des conclusions solides. Ainsi, les 1.500 volontaires passeront tous un test salivaire le jour de l'événement et un autre une semaine plus tard.

Pour participer, un seul moyen: le formulaire d'inscription en ligne disponible sur le site de Go for Culture. Impossible de savoir à l'avance si l'on sera repris dans le groupe des spectateurs ou dans le groupe contrôle. Mais pas de panique. Le Manège a prévu un plan B pour les fans de Caballero et Jeanjass qui se retrouveront dans le groupe contrôle: ils recevront un ticket gratuit pour un autre concert des deux rappeurs le samedi 23 octobre, toujours au Manège. Et ça, c'est pas dégueulasse…