Obsolète voire ringard, l'accordéon? Si Yvette Horner et Pascal Sevran ne sont pas des modèles de hype, Olivier Douyez, président de l'asbl Accordéons-nous, souligne tout de même que l'instrument à vent qui a fait les beaux jours de la Chance aux chansons a tendance à revenir au goût du jour, grâce notamment à des chanteurs de la nouvelle génération tels que Claudio Capéo.

On comprend donc tout l'intérêt que les passionnés et les curieux auraient à pousser les portes du conservatoire royal de Mons ce week-end. L'accordéon y sera à la fête, et du beau monde est annoncé pour l'occasion.

Accordéons-nous y organisera en effet son quatrième concours international avec des participants venus de Belgique, de France, mais aussi de Russie, d'Italie ou encore de Pologne. Au menu, des concerts de musique classique, de musique de chambre, de musique traditionnelle ou encore de variété. La troisième édition du Concours national francophone d'accordéon se tiendra parallèlement le 28 août. "L’objectif est de permettre à nos jeunes étudiants de se retrouver en prestation publique devant différents jurys", précise Olivier Douyez, également professeur d'accordéon au conservatoire.

Notons enfin que les accordéonistes qui le souhaitent pourront confier leur instrument entre de bonnes mains. Tonino Alessandrini et sa sœur Daniela, héritiers d'une grande famille italienne de facteurs d'accordéon, seront présents pour des entretiens et des réparations.