La distribution aura lieu vendredi aux alentours de midi.

Le Carrefour des Grand-Près multiplie les actions de soutien en cette période de crise sanitaire. Après avoir distribué plus de 500 sandwiches et 20 kilos de bonbons au CHU Ambroise Paré, c’est maintenant au tour de l’hôpital Saint-Joseph de bénéficier de la solidarité du magasin. Le personnel soignant recevra en effet 300 sandwiches ce vendredi. Ils seront distribués aux alentours de midi par Steve Moreau, manager commercial du Carrefour des Grand-Près, et ses collaborateurs.

Les sandwiches seront préparés le matin même au sein du magasin. Cette initiative poursuit la volonté de Carrefour et de ses collaborateurs de soutenir régulièrement toutes les personnes travaillant en cette période de crise."Nous tenons vraiment à faire régulièrement des actions de soutien et de remerciements à toutes les personnes encore en activité en cette période difficile", confie Steve Moreau. "Vendredi dernier, nous avions déjà distribué des sandwiches au CHU Ambroise Paré, il est donc normal d’en offrir à l’hôpital Saint-Joseph également".

Ces distributions s’ajoutent donc à la liste des actions déjà réalisées par Carrefour. Pour rappel, le magasin incite régulièrement ses clients à applaudir son personnel. Une vidéo de remerciements avait également été réalisée en soutien à toutes les personnes travaillant encore en cette période difficile. La barre des 40 000 vues avait même été dépassée, preuve de l’importante solidarité qui règne dans la région. D’autres actions seront à découvrir dans les prochaines semaines.