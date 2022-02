Certains l'ont peut-être découvert lors de la dernière édition des Journées du Patrimoine ou par hasard en allant se promener au château d'Havré, lorsqu'il laisse ses oiseaux se dégourdir les ailes. Cédric Castelain est un fauconnier qui prend son envol.

Le Montois s'est découvert une passion pour les rapaces il y a une douzaine d'années, lors d'un job étudiant à Pairi Daiza. Depuis, il a enchaîné boulots et autres formations auprès des rapaces et s'est vu conseiller par des fauconniers aguerris. Si bien qu'aujourd'hui, Cédric Castelain installe sa propre volière, non loin du château d'Havré où il s'exerce régulièrement avec ses chouettes, son Grand-Duc, sa buse ou encore son faucon. Un château où il pourrait d'ailleurs multiplier les représentations dans un futur proche.

"L'idée serait de proposer une représentation de temps en temps après la visite des jardins fleuris", explique Cédric Castelain. "Ce serait une formidable occasion de marier deux patrimoines, le château d'Havré offrant un cadre remarquable pour la fauconnerie, reconnue au patrimoine de l'Unesco."

Cédric Castelain a accueilli sa première chouette effraie en 2013. La famille s'est agrandie depuis. Le Montois possède six rapaces et pourrait en abriter jusqu'à dix dans sa volière. S'il s'adonne sans compter pour sa passion, Cédric Castelain n'est pas prêt de faire de la fauconnerie un métier dont il vit. "C'est assez difficile d'en faire une activité rentable, car ça demande beaucoup d'argent. Il faut nourrir les oiseaux, les entretenir, payer les frais de vétérinaire et investir dans du matériel coûteux. On a par exemple pour habitude de placer une balise GPS sur l'animal. Elle ne pèse que 3 ou 4 grammes, mais elle coûte entre 700 et 800 euros. L'antenne tourne autour de 500 euros. Mais c'est nécessaire. Si l'animal s'égare, on peut le géolocaliser."

La fauconnerie est donc loin d'être un gagne-pain. Mais Cédric Castelain apprécie d'autant plus la chose. "J'aime l'idée que cela reste une pure passion. Je le fais pour le plaisir", commente l'amoureux des rapaces. Une passion qui demande tout de même un certain investissement en temps. Pour soigner les oiseaux évidemment. Mais aussi pour leur assurer, en dehors de l'hiver, leurs deux heures quotidiennes de vol. Une passion qui demande aussi de la patience, et de la confiance. "Il faut un certain temps avant que l'oiseau soit prêt pour des représentations. La chouette effraie est la plus facile. On commence par attacher la filière, longue ficelle qui permet de retenir l'oiseau, aux jets, de courtes lanières attachées à ses pattes. On commence par une courte distance de 30 cm et on fait revenir l'oiseau avec un morceau de viande. Il faut qu'il considère le gant du fauconnier comme une table à manger. Progressivement, on étend la filière jusqu'à pouvoir laisser le rapace voler librement. Pour une chouette effraie, il faut généralement compter une à deux semaines d'affaitage. On sent quand l'oiseau est prêt. Il faut pouvoir le mettre en confiance et pour cela, avoir confiance en soi. Alors, le fauconnier et ses rapaces ne font plus qu'un. Aujourd'hui, simplement en observant mes oiseaux, je comprends leurs intentions."

La fauconnerie demande du temps, de l'argent, du travail et de la patience. Mais quand on aime, on ne compte pas. Cédric Castelain aspire ainsi à poursuivre son ascension avec son propre Graal en ligne de mire. "Mon rêve, c'est d'avoir un aigle. Je continue à apprendre pour atteindre cet objectif. Ça a aussi un coût important. Mais j'espère, en multipliant les représentations, pouvoir mettre de l'argent de côté. En France, on trouve des spectacles de fauconniers partout. En Belgique, c'est plus rare." La donne pourrait changer à Havré. Les amateurs du genre peuvent déjà faire une croix dans leur agenda: Cédric Castelain y fera son show le 1er mai à l'occasion de l'événement "La Vie de Château en famille".